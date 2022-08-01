В КХЛ готовы оказать поддержку Калниньшу в случае проблем с Федерацией хоккея Латвии

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал новость о том, что голкипер Янис Калниньш прибыл в расположение «Амура», несмотря на запрет Федерации хоккея Латвии.

«Надо звонить адвокатам, необходимо смотреть регламент. Я думаю, конечно, мы будем способствовать тому, чтобы парень играл в КХЛ. Какие санкции может применить к Калниньшу латвийская федерация? Я не знаю. Необходимо знать их закон, чтобы ответить на этот вопрос», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

1 августа «Амур» сообщил, что латвийский вратарь прибыл в Хабаровск.

Калниньш в начале июля стал игроком «Амура», однако спустя две недели Латвийская федерация хоккея объявила, что отклонила поступившую заявку на перевод 30-летнего вратаря в трансферную систему Международной федерации хоккея.