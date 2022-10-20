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Сегодня, 06:13

Нападающий «Авангард» Толчинский прокомментировал четвертое подряд поражение команды

Виктория Кравченко
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Нападающий «Авангард» Сергей Толчинский отреагировал на поражение в матче КХЛ с «Трактором» (0:1). Для омского клуба это четвертое поражение в пяти матчах.

— Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. Поэтому нужно забрасывать шайбы. Просто надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну, — сказал Толчинский «РБ Спорту».

«Авангард» на данный момент занимает десятое место в восточной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tolchinskij-tyazhelo-vy-igrat-kogda-ne-zabivaesh-avangardu-ne-nado-polagat-sya-na-fortunu/
Сергей Толчинский
ХК Авангард
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