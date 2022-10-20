Нападающий «Авангард» Толчинский прокомментировал четвертое подряд поражение команды

Нападающий «Авангард» Сергей Толчинский отреагировал на поражение в матче КХЛ с «Трактором» (0:1). Для омского клуба это четвертое поражение в пяти матчах.

— Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. Поэтому нужно забрасывать шайбы. Просто надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну, — сказал Толчинский «РБ Спорту».

«Авангард» на данный момент занимает десятое место в восточной конференции.