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Сегодня, 09:44

Галимов оценил игру «Ак Барса» против «Металлурга»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги победного матча КХЛ над «Металлургом» (3:2 ОТ).

— Первый период за нами остался, все всё понимали прекрасно — надо было выигрывать, прерывать серию. На мой взгляд, второй период соперник хорошо провел. Думаю, третий период был равным совершенно. В овертайме чуть-чуть больше повезло нам. Но и, конечно, у них были голевые моменты. Спасибо Амиру Мифтахову. Но в итоге забили мы. Всех с победой. Все нормально, — цитирует Галимова Metaratings.ru.

«Ак Барс» с 22 очками в 19 матчах занимает пятую строчку на «Востоке». «Металлург» поднялся на первое место в турнирной таблице с 29 очками в 20 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-ak-barsa-galimov-o-matche-s-metallurgom-tyazhelo-protiv-nikh-igrat-1389936/
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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