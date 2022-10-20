Галимов оценил игру «Ак Барса» против «Металлурга»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов подвел итоги победного матча КХЛ над «Металлургом» (3:2 ОТ).

— Первый период за нами остался, все всё понимали прекрасно — надо было выигрывать, прерывать серию. На мой взгляд, второй период соперник хорошо провел. Думаю, третий период был равным совершенно. В овертайме чуть-чуть больше повезло нам. Но и, конечно, у них были голевые моменты. Спасибо Амиру Мифтахову. Но в итоге забили мы. Всех с победой. Все нормально, — цитирует Галимова Metaratings.ru.

«Ак Барс» с 22 очками в 19 матчах занимает пятую строчку на «Востоке». «Металлург» поднялся на первое место в турнирной таблице с 29 очками в 20 матчах.