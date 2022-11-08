Зарипов: «Никто не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Какие выводы можно сделать после этого матча?

— Мы выиграли два матча, и обстановочка внутри коллектива поменялась, напряженность вокруг стала спадать. Но это все равно спорт, хоккей, мы были готовы к таким трудностям. Сегодня была равная игра, но свои же, именно свои ошибки привели к такому результату. Будем работать, искать пути. Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок.

— Как бороться с невынужденными удалениями?

— Бороться с этим каждый должен в своей голове — кто удалился сегодня, позавчера, в следующих матчах. Да, бывают какие-то курьезы, случайности, но в основном все удаления по делу, от безысходности. Тренеры ругаются, партнеры с недовольством подсказывают, как нужно было сыграть в той ситуации — от этого толку мало. Нужно игроку в себе копаться, осознать свою ошибку и делать выводы, — цитирует пресс-служба клуба Зарипова.

«Ак Барс» с 29 очками в 27 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Востока.