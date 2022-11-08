Зарипов: «Никто не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Какие выводы можно сделать после этого матча?
— Мы выиграли два матча, и обстановочка внутри коллектива поменялась, напряженность вокруг стала спадать. Но это все равно спорт, хоккей, мы были готовы к таким трудностям. Сегодня была равная игра, но свои же, именно свои ошибки привели к такому результату. Будем работать, искать пути. Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок.
— Как бороться с невынужденными удалениями?
— Бороться с этим каждый должен в своей голове — кто удалился сегодня, позавчера, в следующих матчах. Да, бывают какие-то курьезы, случайности, но в основном все удаления по делу, от безысходности. Тренеры ругаются, партнеры с недовольством подсказывают, как нужно было сыграть в той ситуации — от этого толку мало. Нужно игроку в себе копаться, осознать свою ошибку и делать выводы, — цитирует пресс-служба клуба Зарипова.
«Ак Барс» с 29 очками в 27 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Востока.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|28
|13
|15
|32
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|28
|10
|18
|27
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|27
|17
|10
|36
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|27
|12
|15
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|28
|12
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|27
|11
|16
|23
|11
|Амур
|26
|9
|17
|22
|9.11
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -