Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3).

— Нам очень не хватало болельщиков, надеюсь, что они смотрели игру и посылали нам победные флюиды, — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ. — Игра неоднозначная. Ребята выполняли установку с первой до последней минуты, как и договаривались. Боролись, держали шайбу, хорошо действовали в меньшинстве против очень сильного соперника. Мы — молодцы, доказали, что у нас есть характер. Уступая дважды, вернулись и победили на последних минутах.

Отдельного плана игры против первой тройки «Салавата Юлаева» не было, но мы поставили против них также наше первое звено. Оно сыграло лучше, отсюда такой результат.