Источник: Герман Титов может возглавить рижское «Динамо»

Герман Титов может сменить Владимира Крикунова на посту главного тренера рижского «Динамо»

Главным тренером рижского «Динамо» в следующем сезоне может стать Герман Титов, работающий ассистентом главного тренера в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщает Hokejazinas.

56-летний специалист работает в КХЛ восьмой сезон. Также он работал на протяжении трех с половиной лет в качестве главного тренера.

В качестве главного тренера Титов работал в «Спартаке», «Авангарде» и «Тракторе».

Напомним, что на данный момент пост главного тренера рижан занимает Владимир Крикунов. Команда под его руководством не попала в плей-офф.