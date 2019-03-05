"Мы должны играть в стрессовых ситуациях, под нагрузкой". Квартальнов - о победе над "Сочи"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над "Сочи" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:0) заявил, что его команда должна играть в стрессовых ситуациях.

- Вышли вперед. Чтобы побеждать, надо стараться выигрывать на поле соперника. Будем готовиться к следующей игре, - приводит слова Квартальнова официальный сайт "Сочи". - Все ребята - профессиональные хоккеисты. Играть в стрессовых ситуациях, под нагрузкой – мы должны это делать. Кто этого не делает, наверное, не играет в этой лиге.

Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 7 марта в Сочи.

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