Мозякин: «Давно не общался с прессой. Сейчас понимаю, что это нужно»
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему стал более медийной персоной.
— Вы в последнее время стали более медийным человеком. Вам это по душе?
— Я понимал, на какую должность иду. И что мне предстоит общаться с детьми, родителями, руководством и прессой. Я этого давно не делал. Сейчас понимаю, что это нужно. Думаю, все заметили, что я стараюсь быть более открытым.
— Вы даже во «ВКонтакте» завели себе страницу.
— Да, а где еще сейчас можно что-то вести?
— Раньше вы публиковали фотографии в одной запрещенной сейчас сети.
— Да, было такое, но я не очень активно вел аккаунт. Большинство фотографий как раз были с Зариповым и Коваржем. Потом мне это перестало быть интересным.
— На лед сейчас не выходите?
— Выхожу. Больше с детьми. На днях принимал участие в семейном турнире с дочками. Опять возвращается интерес к конькам, клюшке и азарту. Надеюсь, в скором времени буду побольше времени проводить на льду.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
0 - 1
|0 - 1
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 1
|0 - 1
|
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 1
|0 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -