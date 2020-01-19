Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об отношении к пропуску ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ со стороны известных хоккеистов лиги.

— Не пришло ли время накладывать дисквалификации на звезд, пропускающих звездный уикенд, как НХЛ наложила на Овечкина? На того же Мозякина, Дацюка.

— У нас абсолютно не такая ситуация. Поверьте, если бы могли подумать, что ребята решили пофилонить, мы бы обязательно наказали. У нас никаких проблем с этим нет. У нас беспричинный пропуск Матча звезд по регламенту карается дисквалификацией на два матча.

Но мы просмотрели все предоставленные клубами документами и увидели, что нашим боевым ветеранам действительно нужно было лечение. Мы с уважением к этому относимся. И просим всех уважительно относиться. У нас не так много замен. И абсолютно звездный состав. Посмотрите, из каждого клуба приехали звезды — реально. Абсолютно полный набор звезд.

— Изучаете ли вы предлагаемые варианты того, как изменить формат Матча звезд?

— На следующий год в Риге мы хотим очень серьезно переделать и мастер-шоу, и в саму игру внести изменения. Это же праздник. Здесь хоккеисты получают удовольствие, потому что все это делают для болельщиков. Вы же видите, как они выкладываются. И по тому, как они выкладываются, видно, как они уважают болельщиков. У нас все для болельщиков, а не спортивного результата. И когда хоккеисты не находятся под прессом результата, они открываются для всех с другой стороны.

— Можете ли вы провести в рамках Матча звезд мини-турнир в формате сборных?

— Был такой вариант раньше, когда российские игроки играли против зарубежных. Мы подумаем, подождем предложений. Я согласен с тем, что настало время сделать что-то более интересное.

— Почему Рига выиграла у Санкт-Петербурга и Хельсинки в качестве столицы Матча звезд-2021?

— У нас много вариантов. Особенно регионы просят провести у них. Потому что для них важно такое событие получить. Но мы должны понимать, что такое мероприятие должно быть экономически целесообразным. И не случайно, что мы проводим заявочную кампанию. Сейчас здесь работают команды обозревателей из шести городов. Это люди, которые изучают каждую функцию в рамках проведения Матча звезд. От размещения до шоу. Все смотрят, как организована работа, потому что понимают, что если они получат возможность провести звездный уик-энд — им этот опыт будет необходим. (Игорь Еронко)

Трансляция Матча звезд КХЛ