Московское «Динамо» забросило 5 шайб «Спартаку» в первом матче 1-го раунда Кубка Гагарина

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2020 — 5:1. Дубль оформил Андре Петерссон.

В третьем периоде между хоккеистами столичных команд произошло несколько стычек, в общей сложности было выписано 113 минут штрафа за период.

Вторая игра серии состоится 4 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Яшкин — 1, 2:44 — 1:0. Петерссон — 1, 33:42 — 2:0. Петерссон — 2 (Волков, Миронов), 37:40 — 3:0. Чайковски — 1 (бол., Шипачев, Хиетанен), 41:53 — 4:0. Никонцев — 1 (Херсли), 56:38 — 4:1. Брюквин — 1 (Пулккинен, Полыгалов), 59:02 — 5:1.

Вратари: Еременко — Гудачек (Хомченко, 37:40).

Штраф: 35 — 90.

Броски: 34 (9+14+11) — 32 (9+8+15).

Судьи: Сидоренко, Франо.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии — 1-0