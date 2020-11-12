Московское «Динамо» в серии буллитов уступило «Северстали»

«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов уступило «Северстали» (2:3). Решающий буллит реализовал Кирилл Адамчук.

После данной встречи динамовцы остались на четвертом месте на «Западе» с 27-ю очками, череповчане догнали соперника и расположились на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: А.С. Алексеев — 1 (Ефремов, Кулемин), 1:32 — 1:0. Провольнев — 4 (Адамчук, Вихарев), 8:13 — 1:1. Сергеев — 1 (бол., Линдберг, Миронов), 31:18 — 2:1. Гераськин — 5 (Капустин, М. Хабаров), 48:47 — 2:2.

Победный буллит: Адамчук.

Вратари: Еременко — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 41 (12+16+11+2) — 37 (13+11+9+4).

Судьи: Франо, Хрибик.

12 ноября. Москва. «ВТБ Арена».