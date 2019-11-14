Московское «Динамо» оказалось сильнее «Барыса»

Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Эта победа позволила «Динамо» набрать 33 очка после 27 игр и расположиться на четвертом месте в Западаной конференции.

Голы: Волков — 1 (Миронов, Яшкин), 3:37 — 1:0. Метальников — 1 (Акользин, Шевченко), 7:56 — 1:1. Михайлис — 5, 19:20 — 1:2. Полыгалов — 5 (Волков, Индрашис), 36:53 — 2:2. Яшкин — 11 (Шипачев), 60:23 — 3:2.

Вратари: Еременко (Бочаров, 20:00) — Паскуале.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (15+11+7+1) — 35 (9+16+10+0).

Судьи: Гусев, Лаврентьев.

14 ноября. Москва. «ВТБ Арена»