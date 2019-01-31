Московское "Динамо" обыграло "Металлург"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Металлург" со счетом 4:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Микс Индрашис.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Кагарлицкий - 22 (бол., Шипачев, Хиетанен), 16:32 - 1:0. Раисов - 1 (Карлин), 37:04 - 2:0. Индрашис - 13 (Хиетанен, Кагарлицкий), 40:50 - 3:0. Расмуссен - 13 (бол., Матушкин, Эллисон), 50:21 - 3:1. Верещагин - 5 (Мозякин, Пакаринен), 58:10 - 3:2. Индрашис - 14 (п.в., Кагарлицкий), 59:44 - 4:2.

Вратари: Бочаров - Кошечкин (58:15 - 59:00, 59:40 - 59:44).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 26 (9+10+7) - 25 (9+9+7).

Судьи: Ансонс, Белов.

31 января. Москва. "ВТБ Арена".