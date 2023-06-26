Морозов: «Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков»
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал, как лига относится к публикации зарплат игроков.
— «СЭ» месяц назад впервые в истории опубликовал зарплаты абсолютно всех хоккеистов лиги в этом сезоне. Как вы оцениваете это для КХЛ?
— Лига не вправе разглашать зарплаты. По закону мы должны получить письменное согласие от игроков на разглашение. Так как некоторые не захотят этого делать, выкладывать зарплаты частично — неправильно. Сам я, честно, не интересуюсь всеми зарплатами. Это хорошая работа журналистов, которые нашли каналы получения информации. Но часто публикуемые данные не совсем точны либо расходятся с реальностью. Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков.
— А если публиковать общие платежные ведомости клубов?
— Так их приблизительно все знают. «Спорт-Экспресс» считает лучше всех. Можно сказать, что вы нас проверяете.
— Если лига придет к открытию платежек официально, это будет прорывом.
— Мы показываем, сколько клубов находится под потолком. В сезоне никто не переходит потолок. Этого сделать нельзя — игрок автоматически не заявится на матч. Все привыкли жить по таким правилам. Мы рассказываем, кто существует на деньги пола, кто на грани потолка.
— После выхода зарплатного проекта «СЭ» клубы связывались с вами? Выражали недовольство?
— Нет. Обращений от клубов не было.
Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3