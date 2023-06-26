Сушинский поделился мнением о том, нужен ли «Авангарду» мощный форвард в звено к Найту и Буше

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на слова генерального менеджера омичей Антона Курьянова.

Еще будучи тренером «Авангарда», Курьянов заявил, что команде в минувшем сезоне не хватило такого мощного форварда, как Клим Костин, чтобы пройти дальше в Кубке Гагарина.

«Полностью согласен с Курьяновым, Костин действительно был важным элементом в том — чемпионском — составе «Авангарда». Его мобильность, желание, самоотдача, жесткость приносили пользу. При этом, он мог забить гол, перевернуть игру, полезть на пятачок, а такие игроки ценны. И если рассуждать гипотетически, то на сто процентов уверен, при игре в равных составах — «5 на 5» — звено Найта и Буше было бы продуктивнее, результативнее именно с Костиным. А вот при игре в большинстве туда необходимо было бы выпускать Ткачева, благо «Авангард» уже несколько сезонов подряд лучше всех в лиге реализует лишнего», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» со счетом 1-4.