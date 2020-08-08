Молодежная сборная России забросила «Сочи» 7 шайб
15:20
Молодежная сборная России победила «Сочи» в матче товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open — 7:1. Она завоевала «Кубок Будущего».
Хоккей
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Parimatch Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — Россия U20 — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
Голы: Грошев — 4 (М. Гуськов), 9:12 — 0:1. Спиридонов — 1 (Амиров), 10:18 — 0:2. Афанасьев — 3 (Сафонов), 27:02 — 0:3. Фирсов — 1 (Сафонов), 29:59 — 0:4. М. Гуськов — 3 (Князев), 38:40 — 0:5. Афанасьев — 4, 49:15 — 0:6. Муравьев — 1 (Константинов, Лалаянц), 49:48 — 1:6. Амиров — 4 (буллит), 54:42 — 1:7.
Вратари: Плешков — Аскаров (Е.В. Гуськов, 40:00).
Броски: 20 (5+11+4) — 48 (20+13+15).
Судьи: Бирин, Юдаков.
8 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».
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