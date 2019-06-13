"Molodchik!" СКА поздравил Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

Официальный Твиттер СКА поздравил бывшего игрока питерской команды, а ныне нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко​ с победой в Кубке Стэнли. 27-летний хоккеист выступал за армейцев с 2012 по 2013 год.

"Блюз" обыграли "Бостон" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1, счет в серии 4-3). "Сент-Луис" впервые в истории выиграл турнир.

– Поздравляем Тарасенко с победой в Кубке Стэнли! Molodchik! – написано в Твиттере СКА.

Обзор 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли. Видео // Тарасенко и Барбашев подняли Кубок Стэнли. Видео // Геркус поздравил Барбашева и Тарасенко с победой в Кубке Стэнли