"Molodchik!" СКА поздравил Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

Официальный Твиттер СКА поздравил бывшего игрока питерской команды, а ныне нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко с победой в Кубке Стэнли. 27-летний хоккеист выступал за армейцев с 2012 по 2013 год.
"Блюз" обыграли "Бостон" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1, счет в серии 4-3). "Сент-Луис" впервые в истории выиграл турнир.
– Поздравляем Тарасенко с победой в Кубке Стэнли! Molodchik! – написано в Твиттере СКА.
🏆 Поздравляем с победой в Кубке Стэнли, @tara9191! Molodchik! 🏆 pic.twitter.com/MagdgdEwco— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 июня 2019 г.
Обзор 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли. Видео // Тарасенко и Барбашев подняли Кубок Стэнли. Видео // Геркус поздравил Барбашева и Тарасенко с победой в Кубке Стэнли
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