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Лямся: «Салават Юлаев» забросил «Спартаку» только две шайбы, но мог больше»

21:00
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Сегодня была первая домашняя игра сезона. Команда с нетерпением его ждала. С утренней раскатки было понятно, что нас ждет непростой хоккейный матч. Первые 20 минут мы играли не в свой хоккей — были медлительными и испытывали определенную нервозность. Во втором периоде показали совсем другую игру. В третьем немножко потеряли стиль, достаточно медленно действовали, теряли шайбу, за счет этого оппонент добавил. Сегодня мы забросили только две шайбы, но могли забить больше. Хотел бы отметить уверенную игру вратаря соперника.

У Петра Хохрякова летом была операция, он достаточно долго восстанавливался сам, не так много времени проводил с командой. Он достаточно опытный игрок, сегодня он нам помог. Для Виктора Тихонова игра была первой за нашу команду. Очень умный, опытный игрок, он также внес достаточно весомый вклад в нашу победу. Степан Санников из-за травмы выбыл на две-три недели», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

«Салават» набрал 8 очков и лидирует на Востоке. У «Спартака» 6 очков и вторая позиция на Западе.

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Александр Кравченко все материалы автора

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