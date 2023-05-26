Минское «Динамо» сообщило о взломе клубного сайта

Минское «Динамо» сообщило о том, что взломан клубный сайт.

«Сайт ХК «Динамо-Минск» был взломан и в настоящее время не контролируется клубом. На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа», — говорится в сообщении клуба.

Команда выступает в КХЛ с 2008 года. В этом сезоне минское «Динамо» дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 4-2 в серии.