Вайсфельд: «На сегодняшний день Худобин — это кот в мешке»

Российский хоккейный судья и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал возможное возвращение Худобина в КХЛ.

— В этом сезоне в КХЛ возвращается «Лада». Как вы думаете, команда из Тольятти поборется за плей-офф?

— Конечно, будет бороться, вопрос — попадет ли. Мы не знаем, какой состав у команды будет к сентябрю.

— Антон Худобин, если перейдет в «Ладу», будет главной звездой команды?

— На бумаге — да, на льду — не знаю. Худобину уже 37 лет, и я не уверен, что он станет звездой в лиге. Есть вопросы и по его здоровью, так что на сегодняшний день это кот в мешке, — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Худобин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Его обменяли в команду в марте. В первой части сезона он выступал за фарм-клуб «Далласа» «Техас» в АХЛ.