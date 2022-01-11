Минское «Динамо» прокомментировало слухи о вспышке COVID-19 в команде
21:27
Минское «Динамо» прокомментировало информацию о вспышке коронавируса в команде, сообщает «Прессбол».
11 января команда сдавала обязательный тест на COVID-19, результаты станут известны только 12 января. Тогда же появится и официальная информация, здоровы или заболели игроки и тренеры команды.
17 января минчане должны сыграть с череповецкой «Северсталью», 19 января — с подмосковным «Витязем», 21 января — с «Сочи».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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