Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин после поражения от «Нефтехимика» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о причинах неудачи.

— Начало хорошее было, но второй период проиграли. Из-за этого и сложилось сегодняшнее поражение. Как мы не включали свой характер, ноги, руки, догоняя «Нефтехимик» — так и не получилось догнать. Надо не делать таких ошибок, что привели к поражению.

— Такой собранный матч с «Авангардом» — предельно строгий в защите. А сегодня такое большое количество недочетов и провалов. Есть ощущение, что может быть поздновато начали включаться, что как ни старайся на каждую игру — все равно настроиться на аутсайдера сложнее?

— В голове не было такого. Мы пропустили в контратаке — и потом уже поздно было. Хоть мы и догоняли по счету, могли и забить, но хоккей такая игра, что если ты упускаешь свой шанс — редко дается второй.

— В ситуации, когда из-за вируса атакующие тройки вынуждены перестраиваться, но, в тоже время, защитные пары сохраняются, насколько сложнее играть вам как защитнику?

— Да, нам нисколько не трудно по ходу игры с любой тройкой нападения выходить играть по кругу. Ни каких трудностей нету. Сегодня чуть-чуть не сыграли по заданию и пропустили три контратаки которые привели к пропущенным голам. За ошибки нас наказали — ребята есть опытные там. (Юрий Ширинкин)