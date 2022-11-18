Нападающий Никита Попугаев стал игроком СКА

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Пресс-служба СКА сообщила о переходе нападающего «Сочи» Никиты Попугаева. Сочинский клуб получил денежную компенсацию за игрока.

В петербургской команде Попугаев будет выступать под номером 81.

За 28 игр в составе южан набрал 14 (9+5) очков.