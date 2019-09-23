Михаил Григоренко: «Ткачев не забил буллит. Может у него начался комплекс ЦСКА?»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги игры со СКА (3:2 Б) после матча регулярного чемпионата КХЛ.

— Понавтыкали партнерам за меньшинство? — вопрос Григоренко.

— Да нет, так бывает — ничего страшного. На то мы и команда, чтобы друг за другом подчищать и выручать. Хорошо выиграли, заслужили, переработали, меньшинство выстояли. Мы не можем сказать за соперника, как они разыгрывают. Отталкиваемся от своей игры. Самоотверженно все сыграли, Сорокин сэйвы сделал — командная заслуга.

— Вы встречались со СКА 10 дней назад. Что изменилось?

— Бросков побольше сегодня было, да и моментов голевых больше. Для болельщиков интереснее. Две равные команды, поэтому напряженная игра.

— В последние 10 минут Никитин попросил добивать соперника?

— (Смеется.) Так получилось просто. Мы физически хорошо готовы, а СКА вчера играл, поэтому в концовке их не хватило. Жалко, что мы в концовке не забили.

— Вы сыграли всего два матча за 10 дней. Это добавило свежести?

— Мы же не только отдыхали. Когда в игре, порой это даже легче. Тренировались и готовились, были не супер свежие. Пока еще начало сезона, тренируются все, но играть приятнее.

— У Ткачева пока нет комплекса ЦСКА?

— В прошлой игре не забил. Сегодня хорошо обе шайбы положил, но буллит не реализовал. Может теперь начался у него (улыбается)? (Игорь Еронко)

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