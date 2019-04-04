Михаил Головков - о кандидатуре Кравеца в "Витязе": "Я даже с ним не знаком"

Президент "Витязя" Михаил Головков прокомментировал информацию о том, что Михаил Кравец станет главным тренером клуба.

– Прошла информация, что Михаил Кравец возглавит "Витязь".

– Я удивлен. Даже не встречался с Михаилом. И не знаком лично. Поэтому ничего сказать не могу. Но спасибо, что подсказали про этого тренера. Может, рассмотрим его кандидатуру. Больше тут нечего добавить.

– А ранее была информация про Скудру.

– Мы даже специальное заявление сделали на сайте, что Петериса у нас в команде не будет.

– Кто же тогда будет?

– Посмотрим. Время еще есть. Контракты у всего тренерского штаба действуют до 30 апреля. Никто их не разрывал.

– А возможно ли продление контрактов?

– Всегда можно с кем-то продлить. Или не продлевать. Но пока я не готов ответить на этот вопрос.