КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей 16-й игровой недели чемпионата, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из «Салавата Юлаева». По его воротам было нанесено 54 броска, из которых он отразил 96,3 процента. Коэффициент надежности составил 0,98. Сухая серия вратаря составляет 84 минуты и 46 секунд.

Защитником недели стал Денис Баранцев из «Локомотива», который набрал 3 (0+3) очка в 3 встречах при общем показателе полезности «+3».

Лучшим нападающим выбран Дамир Жафяров из «Торпедо». На счету форварда 8 (2+6) очков. Жафяров набирал очки в каждой игре недели, повторил личный рекорд по голам за одну регулярку (17) и побил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат (45).

Лучшим новичком недели стал Иван Чехович из «Торпедо». На счету форварда 4 (2+2) очка. Общий показатель полезности Чеховича составил «+4».