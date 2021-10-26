«Металлург» — «Трактор»: где смотреть и во сколько начало матча КХЛ
16:30
Сегодня, 26 октября, магнитогорский «Металлург» на своем льду примет «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и челябинский клуб одержал три победы.
Главный бомбардир магнитогорского клуба в нынешнем чемпионате — канадский форвард Филипп Майе, набравший 26 (9+17) очков в 21 встрече. У «Трактора» — лидирует защитник Ник Бэйлен: 22 (4+18) очков в 23 играх.
Следить за матчем «Металлург» — «Трактор» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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