Сегодня, 26 октября, магнитогорский «Металлург» на своем льду примет «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и челябинский клуб одержал три победы.

Главный бомбардир магнитогорского клуба в нынешнем чемпионате — канадский форвард Филипп Майе, набравший 26 (9+17) очков в 21 встрече. У «Трактора» — лидирует защитник Ник Бэйлен: 22 (4+18) очков в 23 играх.

Следить за матчем «Металлург» — «Трактор» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.