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«Металлург» расторг контракт с Меньшиковым

13:20
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Защитник Виталий Меньшиков и «Металлург» расторгли пробный контракт игрока по обоюдному соглашению сторон.

«Виталия Меньшикова мы благодарим за работу, но, к сожалению, на сегодняшний день он не совсем подходит под схему построения игры «Металлурга». Поэтому и было принято решение расстаться с опытным защитником, при этом постепенно увеличивая уровень доверия и игровое время нашей молодежи», — приводит слова первый вице-президента Сергея Ласькова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Меньшиков провел два матча за «Магнитку», не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/484781/

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