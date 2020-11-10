«Металлург» расторг контракт с Меньшиковым

Защитник Виталий Меньшиков и «Металлург» расторгли пробный контракт игрока по обоюдному соглашению сторон.

«Виталия Меньшикова мы благодарим за работу, но, к сожалению, на сегодняшний день он не совсем подходит под схему построения игры «Металлурга». Поэтому и было принято решение расстаться с опытным защитником, при этом постепенно увеличивая уровень доверия и игровое время нашей молодежи», — приводит слова первый вице-президента Сергея Ласькова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Меньшиков провел два матча за «Магнитку», не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».