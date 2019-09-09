«Металлург» проиграл по буллитам в первом матче под руководством Воробьева
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду принимал «Металлург». Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 2:2. В серии буллитов точнее был «Автомобилист».
Напомним, что эта встреча была первой для комнады из Магнитогорска под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Расмуссен — 1 (Постма, Мозякин), 0:36 — 0:1. Гареев — 1 (Обидин, Трямкин), 4:18 — 1:1. Паршин — 1 (Кулемин, Яковлев), 21:15 — 1:2. Василевский — 2 (бол., Доус, Мэйсек), 34:46 — 2:2.
Победный буллит: Доус.
Вратари: Коварж — Кошечкин.
Штраф: 2 — 12.
Броски: 27 (6+6+13+2) — 30 (9+10+9+2).
Судьи: Беляев, Фатеев.
9 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков