«Металлург» проиграл по буллитам в первом матче под руководством Воробьева

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду принимал «Металлург». Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 2:2. В серии буллитов точнее был «Автомобилист».

Напомним, что эта встреча была первой для комнады из Магнитогорска под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Расмуссен — 1 (Постма, Мозякин), 0:36 — 0:1. Гареев — 1 (Обидин, Трямкин), 4:18 — 1:1. Паршин — 1 (Кулемин, Яковлев), 21:15 — 1:2. Василевский — 2 (бол., Доус, Мэйсек), 34:46 — 2:2.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Коварж — Кошечкин.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 27 (6+6+13+2) — 30 (9+10+9+2).

Судьи: Беляев, Фатеев.

9 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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