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«Металлург» подписал новый контракт с Яковлевым

14 июля 2020, 16:58

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подписал новый контракт с магнитогорским клубом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до 2022 года.

— Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм, — гласит сообщение на официальной странице команды в Twitter.

В прошедшем сезоне Яковлев принял участие в 60 матчах, набрав 16 (8+8) очков при показателе полезности «0» и 40 минутах штрафного времени. В среднем за матч Егор проводил на льду чуть меньше 21 минуты игрового времени.

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