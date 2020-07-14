«Металлург» подписал новый контракт с Яковлевым
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подписал новый контракт с магнитогорским клубом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до 2022 года.
— Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм, — гласит сообщение на официальной странице команды в Twitter.
В прошедшем сезоне Яковлев принял участие в 60 матчах, набрав 16 (8+8) очков при показателе полезности «0» и 40 минутах штрафного времени. В среднем за матч Егор проводил на льду чуть меньше 21 минуты игрового времени.
?"Металлург" на новых условиях подписал контракт с воспитанником магнитогорского хоккея Егором Яковлевым.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) July 14, 2020
Соглашение рассчитано на 2 года.
Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм. pic.twitter.com/9AOAIqCtDP