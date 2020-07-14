«Металлург» подписал новый контракт с Яковлевым

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подписал новый контракт с магнитогорским клубом, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до 2022 года.

— Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм, — гласит сообщение на официальной странице команды в Twitter.

В прошедшем сезоне Яковлев принял участие в 60 матчах, набрав 16 (8+8) очков при показателе полезности «0» и 40 минутах штрафного времени. В среднем за матч Егор проводил на льду чуть меньше 21 минуты игрового времени.