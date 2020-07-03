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«Металлург» подписал контракт с защитником Семиным

3 июля 2020, 13:26
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«Металлург» подписал контракт с защитником Владиславом Семиным. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает сайт «Магнитки».

Прошлый сезон защитник провел в «СКА-Неве» — 25 матчей, 1 гол и 4 передачи при показателе полезности «плюс 6». В регулярном чемпионате проводил на площадке в среднем 15 минут 32 секунды.

Семин — участник Кубка Вызова МХЛ 2017 года, молодежного чемпионата мира 2018 года и товарищеских матчей в составе олимпийской сборной России в феврале 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475530/

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