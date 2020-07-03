«Металлург» подписал контракт с защитником Семиным
3 июля 2020, 13:26
«Металлург» подписал контракт с защитником Владиславом Семиным. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает сайт «Магнитки».
Прошлый сезон защитник провел в «СКА-Неве» — 25 матчей, 1 гол и 4 передачи при показателе полезности «плюс 6». В регулярном чемпионате проводил на площадке в среднем 15 минут 32 секунды.
?"Металлург" и защитник Владислав Сёмин подписали двухлетний контракт.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) July 3, 2020
Подробнее: https://t.co/SPofUlnSQU pic.twitter.com/HRUIlmOyEM
Семин — участник Кубка Вызова МХЛ 2017 года, молодежного чемпионата мира 2018 года и товарищеских матчей в составе олимпийской сборной России в феврале 2019 года.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...