«Металлург» подписал контракт с защитником Семиным

«Металлург» подписал контракт с защитником Владиславом Семиным. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает сайт «Магнитки».

Прошлый сезон защитник провел в «СКА-Неве» — 25 матчей, 1 гол и 4 передачи при показателе полезности «плюс 6». В регулярном чемпионате проводил на площадке в среднем 15 минут 32 секунды.

Семин — участник Кубка Вызова МХЛ 2017 года, молодежного чемпионата мира 2018 года и товарищеских матчей в составе олимпийской сборной России в феврале 2019 года.