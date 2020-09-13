«Металлург» обыграл «Торпедо» и поднялся на второе место Восточной конференции

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 3:1.

На шайбы Николая Прохоркина, Максима Карпова и Андрея Нестрашила гости ответили точным броском Кирилла Уракова.

После этого матча «Металлург» с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торпедо» с 4 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Прохоркин — 2 (Нестрашил), 3:16 — 1:0. Карпов — 3 (буллит), 24:35 — 2:0. Нестрашил — 3 (бол., Яковлев, Ламмикко), 32:21 — 3:0. Ураков — 1 (бол., Варнаков, Остин), 35:00 — 3:1.

Вратари: Олкинуора — Тихомиров (59:16).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 27 (11+9+7) — 34 (12+9+13).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

13 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 968 зрителей.