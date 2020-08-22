«Металлург» обыграл СКА на предсезонном турнире

В матче турнира TANECO Кубок чемпионов «Металлург» обыграл СКА (4:3).

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Харри Песонен, Богдан Потехин и Артем Минулин. У СКА забивали Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Лукас Бенгтссон.

TANECO Кубок чемпионов

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы: Ткачев — 1 (бол., Ожиганов, Галимов), 6:21 — 1:0. Плотников — 3 (бол., Дронов, Карпов), 13:33 — 1:1. Песонен — 1 (Дронов, Бек), 20:53 — 1:2. Потехин — 2 (Плотников, Пашнин), 26:50 — 1:3. Минулин — 1 (бол., Яковлев, Ламмикко), 32:43 — 1:4. Бурдасов — 5 (бол., Ткачев, Галимов), 43:15 — 2:4. Бенгтссон — 2 (бол., Бурдасов), 53:49 — 3:4.

Вратари: Хелльберг (58:25) — Олкинуора.

Броски: 38 (9+14+15) — 34 (13+14+7).

Судьи: Белов, Оленин.

22 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».