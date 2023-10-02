Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:23

«Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:3

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Металлурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Металлург» дома победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 8:3.

У хозяев забивали Денис Зернов (дубль), Павел Акользин (дубль), Данила Паливко, Жан-Себастьян Ди, Данил Гололобов и Семен Кошелев.

У гостей шайбы забросили Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Никита Хлыстов.

«Магнитка» с 21 очком лидирует в турнирной таблице «Востока». «Нефтехимик» — на последнем 12-м месте с 8 очками.

Команды сыграют второй матч подряд 4 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:3 (2:1, 1:1, 5:1)

Голы: Зернов — 4 (Я. Хабаров), 0:19 — 1:0. Акользин — 2 (Канцеров, Минулин), 10:53 — 2:0. Сетдиков — 2 (Брюквин, Хлыстов), 18:50 — 2:1. Н. Якупов — 4 (бол., Дергачев, Белозеров), 21:19 — 2:2. Паливко — 1 (Зернов), 38:08 — 3:2. Ди — 2 (бол., Пресс, Яковлев), 42:23 — 4:2. Хлыстов — 1 (Чивилев, Н. Якупов), 47:36 — 4:3. Акользин — 3, 49:12 — 5:3. Гололобов — 1 (Петунин, Юров), 53:09 — 6:3. Кошелев — 3 (Я. Хабаров, Джонсон), 53:19 — 7:3. Зернов — 5, 57:52 — 8:3.

Вратари: Загидулин (Набоков, 55:45) — Гарипов (Долганов, 53:19).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 39 (10+18+11) — 16 (5+6+5).

Судьи: Наумов, Соин.

2 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4674 зрителя

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
4
0
Читайте также
Одноразовые кроссовки для марафонцев привели в бешенство эко-активистов
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»

«Лада» победила «Салават Юлаев» и поднялась на второе место «Востока»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Ак Барс 12 8 4 17
3 Лада 13 7 6 17
4 Автомобилист 13 7 6 16
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 11 6 5 13
8 Сал. Юлаев 11 6 5 12
9 Амур 12 4 8 11
10 Барыс 12 3 9 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 12 9 3 19
2 Локомотив 12 9 3 18
3 Динамо М 12 9 3 18
4 Сочи 12 8 4 16
5 Спартак 13 7 6 16
6 Куньлунь РС 14 6 8 13
7 СКА 11 6 5 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 11 5 6 11
10 Динамо Мн 11 4 7 10
11 Витязь 12 2 10 5
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 17:00
Металлург Мг – Нефтехимик
 8 : 3
2.10 17:00
Трактор – Сибирь
 2 : 1 ОТ
2.10 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 3 : 2
2.10 19:10
Динамо Мн – Барыс
 - : -
2.10 19:30
ЦСКА – Витязь
 - : -
2.10 19:30
Спартак – Локомотив
 - : -
2.10 19:30
Сочи – СКА
 - : -
2.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости