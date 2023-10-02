«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»

«Трактор» дома победил «Сибирь» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время игра завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Егор Попов, у гостей отличился Артем Михеев.

На 1-й минуте дополнительного времени Владимир Ткачев принес «Трактору» победу.

Челябинский клуб с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока». У «Сибири» 16 очков и 5-е место.

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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Михеев — 1 (Дубакин, Хамидуллин), 17:20 — 0:1. Попов — 1 (Антипин, Сошников), 54:12 — 1:1. Ткачев — 2 (Шабанов, Антипин), 60:23 — 2:1.

Вратари: Фукале — Красоткин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (7+7+7+1) — 27 (8+15+4+0).

Судьи: Оленин, Оскирко.

2 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6560 зрителей