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Мэт Робинсон: «Салават» показывает хоккей, который дает результат. Их трудно одолеть»

14:38
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Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Встреча пройдет в Уфе 10 октября.

— «Салават» очень хорошая команда, — приводит слова Робинсона официальный сайт клуба. — Они показывают хоккей, который дает результат. Их трудно одолеть, особенно, на домашней арене. Это хороший челлендж для нас и интересное начало выездной серии.

В составе соперника несколько новых игроков, которые добавили команде новой энергия. Фанаты в Уфе громкие: будет отличная атмосфера и хорошие эмоции. Мы будем сражаться против команды с сильной поддержкой.

Бояться не надо. У нас отличные вратари. Саша Шарыченков? не пропустил ни одного большинства от «Динамо».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/met_robinson_nas_zhdet_interesnoe_nachalo_vyezdnoy_serii/

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