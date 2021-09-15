Мэт Робинсон подписал контракт со СКА
17:40
СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, бронзовым медалистом Олимпиады защитником Мэтом Робинсоном, сообщает сайт клуба.
В КХЛ защитник выступает с сезона-2013/14, в его активе более 50 матчей против СКА. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Робинсон присоединится к армейцам 1 октября, в СКА он будет выступать под 37-м номером.
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