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Мэт Робинсон подписал контракт со СКА

17:40
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СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, бронзовым медалистом Олимпиады защитником Мэтом Робинсоном, сообщает сайт клуба.

В КХЛ защитник выступает с сезона-2013/14, в его активе более 50 матчей против СКА. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Робинсон присоединится к армейцам 1 октября, в СКА он будет выступать под 37-м номером.

Дополнительная информация:

ska.ru/news/view/met-robinson-v-ska/

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Иван Шитик все материалы автора

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