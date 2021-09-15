Мэт Робинсон подписал контракт со СКА

СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, бронзовым медалистом Олимпиады защитником Мэтом Робинсоном, сообщает сайт клуба.

В КХЛ защитник выступает с сезона-2013/14, в его активе более 50 матчей против СКА. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Робинсон присоединится к армейцам 1 октября, в СКА он будет выступать под 37-м номером.