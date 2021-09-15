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Телегин забил в дебютном матче за «Авангард»

17:11
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Нападающий Иван Телегин провел дебютный официальный матч за «Авангард». Он вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Именно Телегин и открыл счет в этой встрече в первом периоде.

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