Телегин забил в дебютном матче за «Авангард»
17:11
Нападающий Иван Телегин провел дебютный официальный матч за «Авангард». Он вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».
Именно Телегин и открыл счет в этой встрече в первом периоде.
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