КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мэт Робинсон: «ЦСКА без разницы, с кем играть в первом раунде»

13:52
Теги:

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, что армейцам без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Мы не особенно обращаем внимание на противостояние с «Ак Барсом» и СКА — для нас важно просто выигрывать каждый следующий матч, — приводит слова Робинсона «Известия». — Это важно не только с точки зрения престижа, но и как подготовка к плей-офф.

Нам без разницы, с кем играть в первом раунде, поэтому итоговое место не так важно. Но нельзя расслабленно относиться даже к последним матчам регулярного чемпионата, несмотря на расхожее мнение, что они не имеют турнирного значения. Если мы несерьезно отнесемся к этим играм, это негативно скажется на плей-офф.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/978670/aleksei-fomin/pryzhok-ak-barsa-kazanskaia-komanda-boretsia-za-pobedu-v-reguliarke

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир