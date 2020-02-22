Мэт Робинсон: «ЦСКА без разницы, с кем играть в первом раунде»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, что армейцам без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Мы не особенно обращаем внимание на противостояние с «Ак Барсом» и СКА — для нас важно просто выигрывать каждый следующий матч, — приводит слова Робинсона «Известия». — Это важно не только с точки зрения престижа, но и как подготовка к плей-офф.

Нам без разницы, с кем играть в первом раунде, поэтому итоговое место не так важно. Но нельзя расслабленно относиться даже к последним матчам регулярного чемпионата, несмотря на расхожее мнение, что они не имеют турнирного значения. Если мы несерьезно отнесемся к этим играм, это негативно скажется на плей-офф.