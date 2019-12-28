Майкл Пелино: «Пока ищем оптимальные сочетания»

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (0:3) отметил проблемы своей команды с реализацией моментов и прокомментировал игру новичка Владимира Ткачева.

— Хочу поздравить «Ак Барс». Они здорово начали игру и подарили болельщикам победу: приятно побеждать в последней игре в году, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — У нас в последнее время есть проблемы с тем, что мы не можем забить достаточно голов. Если ты не забиваешь, ты проигрываешь. Всегда очень приятно играть в Казани, в этом дворце перед этими болельщиками.

— Как оцените игру Ткачева, в чем он хорош?

— Я наблюдаю за ним последние семь лет, что он играет в КХЛ. Он очень здорово выступал за «Ак Барс», поэтому я знаю, что он хороший игрок. Сейчас я убедился, что это еще и очень хороший человек. Думаю, обе команды выиграли от обменов — иногда в карьере игроков наступает момент, когда надо что-то поменять, чтобы игра пошла. Думаю, и «Локомотив», и «Ак Барс» увидят от новичков только хорошую игру.

— Он — центральный нападающий, но у вас пока выходит с краю.

— Мы пока ищем оптимальные сочетания. У нас много чистых центров — Ландер, Да Коста, Алексеев, Свитов, Ткачев. Мы хотим, чтобы все они играли, но все они не могут играть в центре, поэтому мы ищем варианты.