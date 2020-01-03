Майк Пелино: «Верю во все свои звенья, и, в особенности сейчас, в звено Алексеева»

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:0).

— Всегда приятно начинать год с победы, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Это была тяжелая игра, обе команды боролись, а вратари обеих команд сделали сегодня хорошие сэйвы. Рад, что нам удалось забить первыми и победить.

Мы знали, что «Амур» в последнее время одна из лучших команд в лиге. Выиграли пять матчей подряд, а у нас было три подряд поражения, два из которых в овертайме. Поэтому наши ребята были сфокусированы на победе и все получилось.

Не думаю, что нам сегодня не хватало энергии. Команда старалась играть умно, а такие игры бывают, как правило, тяжелыми.

Мы считаем, что у нас оба вратаря очень хороши. Пока мы смотрим на каждую игру отдельно и решаем, кто будет в воротах в конкретном матче. Я очень рад за Лазушина, что в очередной раз он сыграл на ноль.

Я верю во все свои звенья, и, в особенности сейчас, в звено Алексеева. Это молодые талантливые игроки, мы им доверяем и надеемся на них. Сегодня мне понравилось, как наши первые три звена контролировали шайбу, но мы стараемся менять сочетания. Да Коста и Ландер давно не забивали. Нам пока везет, что побеждаем без их голов, но рано или поздно они забьют. Это вопрос времени.