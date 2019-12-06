Майк Пелино: «Не могу сказать, сыграет ли Да Коста в Череповце или уже после перерыва»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:4).

— Поздравляю «Динамо» с победой, — цитирует Пелино официальный сайт КХЛ. — Одна команда использовала свои моменты, вторая нет. В этой лиге, когда уступаешь в счете, всегда сложно отыгрываться. Я продолжал до конца верить, что мы забьем и сможем вернуться в игру. Думаю, что после второй шайбы соперника нам было трудно создавать моменты.

— Стоит ли ждать Стефана Да Косту в Череповце, в последнем матче перед перерывом?

— Завтра посмотрим всю ситуацию по нашим травмированным игрокам, не только по Стефану, но пока не могу сказать, сыграет ли он в Череповце или уже после перерыва.