Маттссон перейдет из рижского «Динамо» в «Автомобилист»
18:21
Как стало известно «СЭ», голкипер Юхан Маттссон перейдет в «Автомобилист». Ранее шведский вратарь выступал за рижское «Динамо».
29-летний швед в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей, продемонстрировав коэффициент надежности 2,51 и процент отраженных бросков 91,6.
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