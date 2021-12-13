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Маттссон перейдет из рижского «Динамо» в «Автомобилист»

18:21
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Как стало известно «СЭ», голкипер Юхан Маттссон перейдет в «Автомобилист». Ранее шведский вратарь выступал за рижское «Динамо».

29-летний швед в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей, продемонстрировав коэффициент надежности 2,51 и процент отраженных бросков 91,6.

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Михаил Зислис все материалы автора
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