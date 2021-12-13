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Рижское «Динамо» обменяло Маттссона в «Автомобилист»

18:25
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Как сообщал «СЭ», голкипер Юхан Маттссон перешел из рижского «Динамо» в «Автомобилист». Рижане обменяли 29-летнего шведа на денежную компенсацию.

Маттссон в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей, продемонстрировав коэффициент надежности 2,51 и процент отраженных бросков 91,6.

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Иван Шитик все материалы автора
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