Рижское «Динамо» обменяло Маттссона в «Автомобилист»
18:25
Как сообщал «СЭ», голкипер Юхан Маттссон перешел из рижского «Динамо» в «Автомобилист». Рижане обменяли 29-летнего шведа на денежную компенсацию.
Маттссон в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провел 28 матчей, продемонстрировав коэффициент надежности 2,51 и процент отраженных бросков 91,6.
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