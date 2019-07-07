Матч звезд КХЛ-2020 пройдет в Москве на "ВТБ Арене"

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров лиги Александра Медведева. Игра состоится на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ-Арена".

- Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" - динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены, - сказал Медведев. - Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне. Было получено предложение о проведении Недели звезд на "ВТБ-Арене", от него трудно отказаться.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве в третий раз. В первом сезоне-2008/09 игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - на "ЦСКА Арене".