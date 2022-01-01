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Защитник молодежной сборной России останется играть в Северной Америке

19:44
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Защитник «Витязя» Кирилл Стеклов принял решение не возвращаться в Россию после молодежного чемпионата мира 2022 года. Он продолжит карьеру в команде юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс», сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что российский игрок уже выступал за эту команду в сезоне-2019/2020. Тогда он принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 9 (2+7) очков.

В текущем сезоне защитник сыграл за подольскую команду девять матчей в КХЛ, не отметившись результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора
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