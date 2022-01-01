Защитник молодежной сборной России останется играть в Северной Америке
19:44
Защитник «Витязя» Кирилл Стеклов принял решение не возвращаться в Россию после молодежного чемпионата мира 2022 года. Он продолжит карьеру в команде юниорской лиги Онтарио «Лондон Найтс», сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что российский игрок уже выступал за эту команду в сезоне-2019/2020. Тогда он принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 9 (2+7) очков.
В текущем сезоне защитник сыграл за подольскую команду девять матчей в КХЛ, не отметившись результативными действиями.
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