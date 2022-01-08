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Генменеджер сборной России Ковальчук прокомментировал ситуацию с коронавирусом в КХЛ

20:05
Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генменеджер сборной России Илья Ковальчук отреагировал на ситуацию с коронавирусом в КХЛ. Ранее лига отменила ряд матчей регулярного чемпионата из-за эпидемиологической ситуации.

«Ситуация действительно не самая приятная, заболевших игроков действительно много, среди них есть кандидаты в олимпийскую команду, но паниковать мы не собираемся, — приводит слова Ковальчука пресс-служба ФХР. — Во-первых, мы находимся на постоянной связи с КХЛ, информация в лиге постоянно обновляется, обсуждаются различные варианты решений.

Во-вторых, у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который входит в расширенный список, очень важно, что все ребята были своевременно привиты и благодаря этому сейчас болезнь у них проходит или в бессимптомной форме, или с незначительными симптомами".

С начала месяца были отменены 7 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда» и ЦСКА.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное