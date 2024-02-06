Матч «Авангард» — СКА стал самым результативным для команд в истории КХЛ

«Авангард» и СКА (9:5) забросили 14 шайб в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Как информирует пресс-служба лиги, эта встреча стала самой результативной для обеих команд в истории КХЛ.

Предыдущий рекорд СКА — 13 шайб в матче с «Югрой» (9:4, 23.09.2016).

Предыдущий рекорд «Авангарда» — 13 шайб в матче с «Витязем» (8:5, 08.09.2014).

Кроме того, СКА впервые в истории КХЛ пропустил девять шайб за один матч.