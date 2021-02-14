Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Соперник выиграл десять последних игр, — отметил Марьямяки. — Заметно, что парни были готовы к сегодняшнему матчу. Мы играли хорошо, но в третьем периоде позволили «Магнитке» забить два гола. Но после четвертой шайбы все вопросы отпали.

Третье звено отыграло хорошо и в атаке, и в обороне. Здорово, что они забили. Очень приятно, что Андерс Линдбек вернулся в ворота. Он сегодня отыграл хорошо.

Как сохранить хорошую реализацию? Если посмотреть на прошлые матчи, когда мы плохо играли в обороне, это каким-то образом влияло и на реализацию. Сегодня мы хорошо действовали в обороне, поэтому, наверное, и удалось забить голы. Нам нужно продолжать в том же духе.

(Михаил Скрыль)