«Йокерит» в гостях победил «Металлург», Мяеналанен сделал дубль
«Металлург» принимал «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб одержал победу со счетом 5:2.
«Йокерит» прервал неудачную серию из трех поражений подряд. Дубль оформил нападающий Саку Мяеналанен.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Голы: Хянникяйнен — 5 (Мяеналанен), 7:52 — 0:1. Мяеналанен — 3 (Хянникяйнен), 36:22 — 0:2. Мяеналанен — 4 (бол., Хянникяйнен, Грант), 38:04 — 0:3. Расмуссен — 9 (Бек, Яковлев), 47:13 — 1:3. Расмуссен — 10 (Бек, Хлыстов), 49:43 — 2:3. Савинайнен — 14 (Йенсен), 55:06 — 2:4. Пакаринен — 8 (п.в., Савинайнен), 57:57 — 2:5.
Вратари: Олкинуора (57:50 — 57:57) — Линдбек.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (6+13+14) — 31 (12+9+10).
Судьи: Гофман, Гофман.
14 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю